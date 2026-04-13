Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Совет Госдумы решил изменить график работы депутатов

Володин: депутаты Госдумы будут проводить в своих регионах вдвое больше времени
Максим Блинов/РИА Новости

Совет Государственной Думы поддержал переход на новый режим пленарных заседаний — по две недели заседаний и работы депутатов с избирателями в регионах ежемесячно. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщается на ее сайте.

«Государственная Дума будет работать в формате две недели пленарных заседаний и две недели работы с избирателями в регионах каждый месяц», — сказал Володин.

По словам спикера ГД, депутатам требуется больше времени для общения с теми, кого они представляют. При этом в случае необходимости количество заседаний можно увеличить или даже вернуть к прежнему графику.

Сейчас, как правило, по три недели в месяц депутаты проводят на заседаниях, а одну — общаются с избирателями в регионах, которые они представляют в Госдуме.

Регламент работы Госдумы предусматривает на период проведения выборов двухнедельное взаимодействие депутатов с избирателями в течение месяца. Восьмой созыв нижней палаты парламента проработает до 26 июля, а его полномочия прекратятся после начала работы девятого созыва, который будет избран в сентябре.

Ранее Володин заявил о стабильности в России.

 
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
