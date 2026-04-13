Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты

Патрушев: Украина атакует торговый флот РФ при координации НАТО
Украина атакует морскую инфраструктуру и торговому флоту России при разведывательной поддержки со стороны НАТО. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Он отметил, что в настоящее время увеличились риски атак на суда, которые следуют из российских портов или по направлению к ним.

«Украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке стран НАТО прицельно наносят урон невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту нашей страны», — сказал Патрушев, комментируя атаку украинского беспилотника на российский сухогруз в Азовском море.

Помощник президента также добавил, что российская сторона видит лицемерную политику ряда стран и международных организаций, воздерживающихся от оценок атак на российские суда.

Накануне береговая охрана Швеции сообщила о задержании идущего из РФ балкера Hui Yuan. Экипаж судна обвиняют в смыве угольной пыли прямо в море в нарушение экологического законодательства.

Ранее в Малайзии задержали танкеры с российскими моряками на борту.

 
