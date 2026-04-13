Мадьяр высказался об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Венгрия не будет выступать за ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщил Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, пишет Bloomberg.

Вместе с тем, Мадьяр отметил, что Будапешт готов обсуждать выделение блоком кредита Киеву.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах в Венгрии, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом (ЕС) ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине. Мадьяр добавил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России.

Мадьяр также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее Мадьяр обвинил Сийярто в уничтожении документов о санкциях.