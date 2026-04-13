Трамп пригрозил Ирану уничтожением кораблей за нарушение морской блокады

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут уничтожены.

«Предупреждаю: если любой из этих (быстроходных иранских — прим. «Газета.Ru») катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно ликвидирован с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев в открытом море», — написал он.

США начали блокаду Ормузского пролива после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. Речь идет о портах в Персидском и Оманском заливах, которые между собой соединяет Ормузский пролив.

12 апреля в США заявили, что начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Предполагается, что американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины.

В Тегеране же пообещали, что если иранские порты будут под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе не останется в безопасности.

В начале апреля президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее судовладельцы начали отменять рейсы через Ормузский пролив на фоне угроз США.