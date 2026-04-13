Губерниев объяснил, зачем ужесточили лимит на легионеров

Комментатор Губерниев назвал нужным новый лимит на легионеров в РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Metaratings заявил, что решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) является неизбежным.

По его словам, изменить него никак не получится.

«Все равно лимит будет ужесточен. В этой ситуации, наверное, шаг необходимый. Мы ничего не можем изменить, даже если скажем, что шаг дурацкий», — заявил Губерниев.

С чемпионата-2026/27 клубам разрешат включать в основной состав не более 12 легионеров, при этом одновременно на поле смогут находиться не больше семи из них.

Реформа лимита не ограничится одним сезоном. Предполагается ежегодное ужесточение квот. В сезоне-2027/28 планка опустится до схемы «11 легионеров в заявке — 6 на поле».

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Ранее в Минспорта РФ объяснили, зачем ужесточают лимит в РПЛ.