Тушканчиков в зоопарке Москвы вывели из спячки

Тушканчиков, проживающих в Московском зоопарке, вывели из зимней спячки. Об этом сообщается на сайте столичного зоосада.

«Рады сообщить, что к клубу проснувшихся: суркам, енотам и енотовидной собаке Бубе, присоединились тушканчики. Однако, в отличие от «коллег по сну», спячка тушканчиков — гораздо более тонкий процесс», — заявили представители зоопарка. По информации пресс-службы, спячка этих зверьков была под контролем зоологов.

Зиму тушканчики проводили в специальном холодильнике. Как рассказали в зоопарке, каждый день зоологи следили за состоянием тушканчиков, взвешивали их.

В том случае, если масса питомца зоосада падает примерно до летнего уровня, то его будят.

Тушканчики отходят от сна несколько часов, частота сердцебиения может падать с 300 ударов в минуту до 5-6. В настоящий момент в зоопарке Москвы живут три тушканчика: два малых земляных зайца, а также один большой.

Ранее в Московском зоопарке сурок Арчи вышел из зимней спячки.