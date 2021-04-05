В Гидрометцентре спрогнозировали «опасное» солнце в мае

Индекс ультфиолетового излучения в России начнет достигать опасных значений в мае, а на юге страны – уже во второй половине апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Считать [индекс ультрафиолетового излучения], думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше — примерно во второй половине апреля — в конце апреля», – заявил эксперт.

Синоптик пояснил, что наиболее опасное ультрафиолетовое излучение появляется, когда солнце находится высоко в небе. На данный момент солнце остается безопасным и даже полезным, так как уровень ультрафиолетового излучения низкий.

«Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например», – отметил Вильфанд.

Ранее синоптики пообещали россянам «персиковое» лето.