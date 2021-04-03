Канцлер Австрии: «Спутник V» ускорит темп вакцинации в стране

Использование российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» позволит Австрии ускорить темпы вакцинации, заявил канцлер страны Себастьян Курц. Его слова приводит ТАСС.

Австрийский канцлер отметил, что фармацевтические концерны поставляют лишь половину согласованного с Евросоюзом объема вакцин, однако даже в таких условиях Австрия сможет за 100 дней обеспечить всех желающих как минимум первой дозой вакцины.

«В следующие 100 дней у нас будет возможность предложить по меньшей мере первую прививку каждому, кто желает привиться. Если мы применим «Спутник», мы сможем даже ускорить это», – рассказал Курц.

Ранее канцлер Австрии заявил, что переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V» находятся на последней стадии. На данный момент российский препарат не прошел сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). При этом 23 марта представитель регулятора Вольф-Дитер Людвиг заявил, что препарат может выйти на европейский рынок в течение шести-восьми недель.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.