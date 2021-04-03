В Москве в субботу ожидается до +8°С

В Москве в субботу, 3 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха в столице достигнет отметки в +6...+8°С. Прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/c.

Ночью столбики термометров опустятся до -2...0°С.

Атмосферное давление днем будет находиться на отметке в 740, а ночью 741 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.