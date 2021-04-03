Нападавший у Капитолия мог страдать от психического расстройства

Виновный в нападении у комплекса Конгресса США регулярно высказывал в соцсетях опасения о том, что его преследуют американские спецслужбы, также он мог страдать от психического расстройства. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, 25-летний Ноа Грин писал у себя в Instagram о том, что «его преследуют власти США». Он также считал, что «правительство Соединенных Штатов является врагом номер один для темнокожих».

Кроме того, Грин писал, что сотрудники ФБР и ЦРУ проводил против него операции и пытались отравить, а также воздействовать на его психику.

Ранее мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов. Район Капитолия был заблокирован из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса. Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.

После заявления шефа столичной полиции Роберта Конти, ограничения были сняты.

В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.

Ранее глава полиции Вашингтона заявил, что инцидент у Капитолия предположительно не связан с терроризмом