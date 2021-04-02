Гинцбург рассказал о передаче антител к COVID от матери к ребенку через плаценту

Антитела к коронавирусной инфекции могут передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту. Об этом заявил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

«Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела», — сказал специалист.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Ранее сообщалось, что ребенок с антителами к коронавируса родился в американском штате Флорида от матери, которая получила первую дозу вакцины от инфекции. Медработница округа Палм-Бич привилась вакциной Moderna от COVID-19, когда была на 36 неделе беременности. В конце января у нее родилась девочка, врачи сразу взяли у нее анализ крови и определили, что у малышки есть антитела.