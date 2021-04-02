Мужчина с горящей бутылкой хотел проникнуть на территорию Елисейского дворца

В Париже мужчина попытался проникнуть на территорию Елисейского дворца с горящей бутылкой. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, мужчина был замечен в сопровождении двух сообщников при попытке перелезть через забор. Полиция провела их задержание по подозрению в «попытке насилия с применением оружия».

Газета добавляет,, что в рамках расследования планируется установить, была ли бутылка брошена во двор Елисейского дворца целенаправленно или мужчина уронил ее случайно в момент задержания. По предварительным данным, в ходе проведенных анализов жидкость в бутылке не была оценена как опасная.

Стало известно, что задержанный называет себя художником, которые не планировал предпринимать действия насильственного характера.