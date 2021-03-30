На судоверфи «Звезда» заложен очередной танкер серии «Афрамакс»

На Судостроительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная церемония закладки очередного танкера типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. т. Резка металла для восьмого танкера началась в блоке корпусных производств судоверфи в октябре 2020 года, а плановый срок сдачи судна заказчику – 2022 год.

Судно строится по заказу ПАО «Совкомфлот», с последующим фрахтованием ПАО «НК «Роснефть». Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов типа «Афрамакс» было заключено в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума.

В ходе торжественной церемонии с участием руководства судоверфи, представителей заказчика, партнерских организаций и трудового коллектива предприятия генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и руководитель группы наблюдения ООО «Совкомфлот ЭКО» Сергей Цыба прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку с присвоенным именем.

В настоящее время на судоверфи «Звезда» на различных этапах ведется строительство семи танкеров типа «Афрамакс». Головное судно серии было передано заказчику в конце 2020 года.

Танкеры типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина судна – 250 м, ширина – 44 м, дедвейт – 114 тыс. т, предусмотрена площадка для вертолета. Силовые установки «Афрамаксов» способны работать на сжиженном природном газе в соответствии с высокими экологическими стандартами и новыми правилами по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.