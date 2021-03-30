Путин: нет ничего важнее укрепления общероссийской гражданской идентичности
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность укрепления общероссийской гражданской идентичности. Об этом он заявил на заседании совета по межнациональным отношениям, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира», – отметил глава государства.
Российский лидер обратил внимание на проблемы в этой сфере, с которыми сталкиваются многие мировые страны, как на американском, так и на европейском континентах.
«Для огромной, многонациональной России принципиально решающее, можно сказать, значение имеют солидарность, чувство сопричастности к судьбе отечества, ответственности за его настоящее и за будущее — то, что принято называть общероссийской идентичностью», — заявил президент.
Кроме того, в ходе заседания Путин заявил о большой значимости русского языка. По его словам, язык важен для всех граждан страны, для социально-экономической, духовной, культурной консолидации российского общества.