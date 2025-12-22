На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржец будет судиться из-за опоздавшего автобуса и короткого скотча

В Петербурге мужчина будет судиться из-за опоздавшего автобуса и скотча
true
true
true
close
Shutterstock

В Петербурге местный житель обратился в суд из-за опоздавшего автобуса и слишком короткого скотча. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Первый иск мужчины касается покупки 13 упаковок скотча почти на 3 тысячи рублей. Покупатель измерил длину упаковки с помощью рулетки и сделал вывод, что фактическая длина скотча не соответствует заявленным продавцом двум метрам. Мужчина пытался решить вопрос напрямую с продавцом и обращался в полицию. Теперь истец требует расторгнуть договоры купли-продажи, вернуть ему деньги и взыскать неустойку в 400 рублей, компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей и оштрафовать продавца.

Второй иск связан с опозданием автобуса — мужчина долго ждал общественный транспорт на остановке, однако, по его словам, тот не приехал в соответствии с расписанием и из-за этого ему пришлось вызывать такси. Истец требует взыскать с перевозчика 1,3 тысячи рублей, потраченных на такси, компенсацию морального вреда в 4 тысячи рублей и также оштрафовать виновников.

Ранее родственники подали в суд на больницу, в которой мужчина не выжил после запора.

