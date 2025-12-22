Хабаровчанин пригласил знакомую в гости и жестоко пытал ее три дня

В Хабаровском крае мужчину заподозрили в садистских издевательствах над женщиной

В Хабаровском крае мужчина жестоко пытал знакомую за оскорбление в его адрес, сообщает прокуратура региона.

В конце сентября 40-летний житель поселка Хор и его сожительница встретили на улице 58-летнюю знакомую и пригласили ее к себе на дачу. Там троица устроила застолье, в ходе которого гостья оскорбила хозяина дома.

«В ответ он схватил нож и начал наносить им порезы по рукам и ногам женщины, отрезал прядь волос с головы потерпевшей и в течение продолжительного времени деревянной битой наносил удары по всему ее телу», — говорится в материалах дела.

По данным kp.ru, женщина терпела издевательства три дня и даже не пыталась сбежать, но вечером 25 сентября набралась смелости и ушла.

В результате трехдневных пыток она получила множество ушибов и резаных ран. Ее мучителя арестовали по обвинению в причинениии физических или психических страданий с особой жестокостью. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

