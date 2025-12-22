Анна Asti открыла бар в Москве

Певица Анна Asti открыла танцевальный караоке-бар в центре Москвы. Об этом сообщает ROCKET MAG.

Заведение расположено на Кузнецком мосту. Оно получило название «Сплетни by Anna Asti». Торжественное открытие состоялось 19 декабря. Сама Asti посетила мероприятие и спела на нем.

Бар планирует проводить различные арт-программы — концерты, тематические вечера и стендапы.

В ноябре Анна Asti получила звание «Артистка года» по версии VK Музыки. За 2025-й ее треки прослушали более 280 000 000 раз на сервисе. Певица получает звание второй год подряд. Исполнительница призналась, что очень счастлива этому факту.

В декабре Первый канал объявил, что Asti стала новой наставницей 14 сезона шоу «Голос». Певица назвала это событие большой честью и невероятным эмоциональным опытом.

К наставническому составу также присоединился Ильдар Абдразаков. Владимир Пресняков и Пелагея вернулись в проект. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал интересным и необычным новый «тренерский состав».

