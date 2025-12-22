«Ростов» может сняться с чемпионата

Инсайдер Карпов: «Ростов» может не доиграть сезон в РПЛ из-за рекордных долгов

Футбольный клуб «Ростов» может прекратить существование в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, у клуба нет денег, чтобы оплатить зимние сборы перед рестартом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), а текущая задолженность составляет от ₽4 млрд до ₽5 млрд. Сообщается, что футболисты не получают зарплату с октября, часть из них — с сентября.

Если же клуб сумеет найти деньги, чтобы доиграть текущий сезон, то вероятность получения лицензии РФС-1, необходимой для выступления в сезоне-2026/27, оценивается как призрачная.

В последнем матче 2025 года «Ростов» дома обыграл «Рубин» из Казани. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

В турнирной таблице национального первенства перед зимней паузой ростовская команда расположилась на 11-ом месте, набрав 21 очко.

