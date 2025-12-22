На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

Зеленский: Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине
Louisa Gouliamaki/Reuters

Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине, заявил президент республики Владимир Зеленский. Об этом сообщает Insider UA.

По словам Зеленского, атака может произойти 25 декабря  — в день празднования католического Рождества.

«Людям стоит быть внимательными в эти дни», — заявил президент Украины.

Он рассказал, что средства противовоздушной обороны будут приведены в боевую готовность, но добавил, что их не хватает.

28 октября Зеленский заявил, что российские ударные беспилотники стали более опасными, чем баллистические ракеты. По его словам, баллистические ракеты можно сбивать «по крайней мере там, где у нас стоит Patriot». В отношении большого числа БПЛА приходится «применять все», объяснил украинский лидер. Он уточнил, что речь идет об использовании перехватчиков, истребителей F-16, а также вертолетов. При этом ситуация зависит от погодных условий, отметил политик.

Ранее Зеленский рассказал о нехватке ракет для систем ПВО.

