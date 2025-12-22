Россиянин проткнул легкое 18-летнему сыну и едва не заколол его ножом

Житель Калининградской области арестован за нападение с ножом на собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел 21 декабря в поселке Добрино Гурьевского района. По версии следствия, 49-летний мужчина, охваченный неприязнью к 18-летнему сыну, схватил нож и дважды ударил юношу в жизненно важные органы.

Молодой человек получил угрожающее жизни ранение легкого, но был вовремя госпитализирован и остался жив. Отца потерпевшего обвинили в покушении на жизнь сына, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.

В итоге суд арестовал мужчину, уже находившегося под административным надзором как злостный нарушитель порядка. Он пробудет под стражей до 21 февраля 2026 года.

Ранее житель Астраханской области вонзил сыну нож в грудь во время застолья.