У кофе и чая нашли полезный для дыхательной системы эффект

Ученые из Университета Эдит Коуэн установили, что умеренное употребление чая и кофе связано с лучшей функцией легких и более низким риском хронических заболеваний дыхательной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

Анализ охватил почти 367 тысяч участников британского проекта UK Biobank. Исследователи сопоставили данные о потреблении напитков с показателями работы легких — объемом форсированного выдоха и жизненной емкостью легких, уровнем системного воспаления, а также с риском развития хронической обструктивной болезни легких и астмы.

Для оценки рациона использовали как анкеты, так и повторные 24-часовые пищевые дневники, что позволило уточнить реальные объемы потребления. Результаты показали: низкое и умеренное потребление — примерно от половины до двух чашек чая или кофе в день — было связано с более высокими показателями функции легких, сниженным уровнем воспаления и риском развития ХОБЛ. Для кофе дополнительно выявили связь с более низкой вероятностью развития астмы у взрослых.

В отдельных анализах высокое потребление чая связывалось с повышенным риском ХОБЛ у никогда не куривших людей, однако эта связь исчезала после исключения участников с уже имеющимися респираторными симптомами. Для кофе подобного эффекта не выявили.

Авторы отмечают, что решающим фактором остается умеренность. По их словам, чай и кофе могут быть частью здорового рациона, но превышение умеренных доз не усиливает возможный защитный эффект и может отражать сопутствующие факторы — прежде всего курение или изменения привычек у людей с ухудшающимся здоровьем.

