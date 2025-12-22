На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Севастополем сбили воздушные цели

Губернатор Развожаев: cилы ПВО сбили восемь воздушных целей в районе Севастополя
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, уже было сбито восемь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, цели были ликвидированы как над акваторией Черного моря, так и над разными районами населенного пункта.

Также чиновник заявил, что, согласно предварительным данным Спасательной службы Севастополя, осколки от сбитого беспилотника противника упали в районе улицы Хрусталева. Он отметил, что пострадавших нет.

Губернатор добавил, что спасательные службы продолжают работу.

В конце ноября в Севастополе 15-летняя Арина получила ранения осколками сбитой воздушной цели во время атаки ВСУ. Развожаев сообщал, что после стабилизации состояния ее направили из городской больницы № 5 на лечение в Москву. Врачи сделали все возможное, борясь за жизнь ребенка, но их усилия не увенчались успехом.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

