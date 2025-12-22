Двое детей играли с петардой на Кавказе и чуть не лишились рук

РЕН ТВ: в Карачаево-Черкесии двое детей чуть не лишились рук, играя с петардой

В Карачаево-Черкесии дети играли с пиротехникой и чуть не лишились рук. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел, когда двое детей решили провести опасный эксперимент с пиротехникой. По предварительной информации, школьники пытались разобрать или как-то по-другому вскрыть петарду, и та в процессе взорвалась. В результате оба ребенка получили травмы, у одного из них оказалась оторвана часть пальца.

Пострадавших детей доставили в больницу — врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. Торговца, который продал малолетним пиротехнику, привлекли к ответственности и оштрафовали.

Ранее в Саратове подростку разорвало руку петардой.