Неизвестные напали на четверых граждан Таджикистана в Новой Москве, один из них погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что нападения были совершены по разным адресам ночью 27 марта.

«Троих ранили ножами, двое из них имели еще и огнестрельные ранения. Также была найдена машина с телом, у него тоже ножевое ранение», — уточнил собеседник агентства.

В полиции предполагают, что нападения могут быть связаны с возможным конфликтом, произошедшим в тот же день на территории рынка «Фуд Сити» на Калужском шоссе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на территории «Фуд Сити» якобы прошла масштабная спецоперация, в которой участвовали 200 сотрудников МВД. По данным канала, 27 марта на территории агрокластера произошло сразу несколько инцидентов с ножевыми ранениями.

Администрация «Фуд сити» опровергла сообщения о проведении на их территории спецоперации полиции и заявила, что соответствующая информация была распространена с целью нанести ущерб публичному имиджу крупнейшего агрокластера в России.