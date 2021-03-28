В Великобритании ребенок нашел на заднем дворе окаменелость палеозойской эры

В британском городе Уолсолл шестилетний мальчик нашел на заднем дворе окаменелость, возраст которой ориентировочно составляет 251-500 миллионов лет. Об этом пишет The Guardian.

Ребенок искал червяков и другие вещи, когда наткнулся на «камень, который выглядел немного как рог». Позже отец мальчика в группе в Facebook выяснил, что сын, вероятно, нашел четырехлучевые кораллы или ругозы, которые существовали 251-488 миллионов лет назад, в палеозойскую эру. Тогда земля в этом регионе была затоплена.

«Много-много людей оставили комментарии о том, как это здорово найти что-то на заднем дворе», — сказал отец.

Отмечается, что мужчина и мальчик планируют отнести свою находку в музей геологии Бирмингемского университета.

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