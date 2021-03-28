Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что начало апреля в Москве будет теплым. Об этом пишет RT.

«Конец марта выдался очень тёплый, и вот это тепло продолжится и в начале апреля. Завтра погода будет солнечной. Во вторник будет подходить атмосферный фронт с запада-северо-запада», — сказал он.

Со вторника по субботу будет стоять теплая облачная погода. В ночь на понедельник температура будет минусовой, но днем уже поднимется до +7-10°C. Во вторник и среду воздух прогреется до +8-10°C. В четверг потеплеет до +15°C. В пятницу будет дождь и до +5-10°C.

«В субботу, по прогнозам, немножко прохладнее. В ночь -1 и +4 °С, а днём +4-9 °С. Но с учётом того что ветер будет северным, возможно, близится похолодание», — сказал Цыганков.

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