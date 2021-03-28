Россияне назвали самый благоприятный возраст для рождения первенца

Россияне считают 25 лет для женщин и 28 лет для мужчин самым благоприятным возрастом для появлениям первого ребенка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

44% опрошенных убеждены, что женщине лучше родить первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет, мужчине стать отцом впервые в возрасте от 25 до 29 лет.

Наименее подходящим временем считают возраст младше 18 лет и старше 40 лет. Это распространяется как на мужчин, так и на женщин.

По сравнению с опросом прошлого года, люди заявляли, что выбирать время для рождения первенца лучше на основе финансового дохода и готовности пары, а не возраста будущих родителей.

Ранее Мосгордума поддержала увеличение возраста молодых семей для выплат при рождении ребенка.