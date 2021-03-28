В Мексике шесть человек погибли в авиакатастрофе
Карина Казанцева
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В мексиканском штате Сонора крушение потерпел двухмоторный самолет Cessna, из-за чего шесть человек погибли. Об этом сообщает местное издание La Jornada.
На борту находились семь человек. Самолет вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон, штата Аризона. Почти сразу после взлета он упал.
Изначально прокуратура сообщала о трех погибших и трех пострадавших. Позже стало известно, что двое раненых скончались. В катастрофе умерли аместитель министра экономического развития Соноры и его мать.
Федеральные власти объявили, что проведут расследование.
Ранее один человек погиб из-за крушения вертолета в Калининградской области.
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