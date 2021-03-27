В Крыму отказались просить Украину о помощи с водой

Крым не станет обращаться к Украине с просьбой о помощи в решении проблемы водоснабжения, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА «Новости».

«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем», – отметил депутат.

Он пояснил, что рискованно получать воду из страны, власть которой «не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность».

«Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют», – добавил Гемпель.

27 марта, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что вопрос возобновления поставок воды в Крым можно рассматривать лишь в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа в связи с отсутствием пресной воды. Он подчеркнул, что прежде между Россией и Украиной должны состояться переговоры.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.