Дело об убийстве криминального авторитета Япончика рассмотрит суд присяжных

Суд присяжных рассмотрит дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В Мосгорсуде состоялось предварительное слушание, в ходе которого суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Присяжные рассмотрят уголовное дело в отношении двух обвиняемых в убийстве: Джамбула Джанашии и Муртази Шадании.

Отбор присяжных назначен на 14 апреля.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве криминального авторитета Япончика направлено в суд.

28 июля 2009 года в Иванькова произвели несколько выстрелов, когда тот выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. 9 октября 2009 года криминальный авторитет скончался в больнице. По данным следствия, организатором убийства стал ранее судимый житель Московской области Илья Симония, который намеревался передать сферу влияния в преступном сообществе.