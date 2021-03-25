У готовившегося вылететь из Челябинска в Москву самолета обнаружили течь топлива

У самолета авиакомпании S7 обнаружили течь топлива, рейс из Челябинска в Москву задерживается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Техническая неполадка была обнаружена после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна. На борту находилось 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних.

В прокуратуре уточнили, что никто не пострадал. Пассажиры были отправлены в зону регистрации аэропорта на время устранения неисправности.

Согласно данным онлайн-табло Челябинского аэропорта рейс должен был вылететь в 07.05 по местному времени, однако сейчас он отложен до 15.00.

Ранее самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска после взлета из-за проблем с двигателем.