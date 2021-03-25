У готовившегося вылететь из Челябинска в Москву самолета обнаружили течь топлива
Катерина Медведева
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У самолета авиакомпании S7 обнаружили течь топлива, рейс из Челябинска в Москву задерживается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
Техническая неполадка была обнаружена после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна. На борту находилось 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних.
В прокуратуре уточнили, что никто не пострадал. Пассажиры были отправлены в зону регистрации аэропорта на время устранения неисправности.
Согласно данным онлайн-табло Челябинского аэропорта рейс должен был вылететь в 07.05 по местному времени, однако сейчас он отложен до 15.00.
Ранее самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска после взлета из-за проблем с двигателем.
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