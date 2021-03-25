Мужчина попытался переправить в «Бутырку» наркотики на воздушных шарах

Гражданин Таджикистана вместе с соучастником попытался переправить в СИЗО «Бутырка» наркотики при помощи воздушных шариков. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина был задержан сотрудниками изолятора, а его сообщник смог скрыться.

По данным следствия, злоумышленники приобрели марихуану, кокаин и сильнодействующее вещество прегабалин, которые прикрепили к воздушным шарам и попытались переправить наркотики через внешнее ограждение СИЗО.

Задержанному гражданину Таджикистана предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере, а также в покушении на сбыт сильнодействующих веществ.

Московская прокуратура направила данное уголовное дело в Тверской районный суд столицы. Задержанный находится под стражей.

Ранее стало известно, что в России изменили основания для возбуждения уголовных дел о торговле наркотиками.