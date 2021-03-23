В Роспотребнадзоре уточнили заявление о невозможности вакцинироваться «Спутником V» повторно

В Роспотребнадзоре опровергли утверждение о якобы невозможности повторной вакцинации «Спутником V».

«Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» сформулированы некорректно. Имелось в виду, что после прививки через 1-2 года возможна ревакцинация и другими вакцинами», — говорится на сайте ведомства.

Ранее врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла, что прививаться повторно «Спутником V», вероятно, будет нельзя. Она утверждала, что, если снова сделать прививку этой же вакциной, например, через два года, то, возможно, компоненты препарата будут разрушаться теми антителами, которые могли сохраниться в организме.