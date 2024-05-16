Пермячка обвинила сожителя в пытках электрошокером

В Пермской области женщина обвинила отца своих детей в пытках электрошокером. Об этом во «ВКонтакте» пишет сообщество «ЧП Березники».

По словам женщины, сожитель прижигал ее электрошокером. Женщина приложила фотографии, на которых видны многочисленные кровоподтеки на теле и лице. Она рассказала, что позже мужчина выгнал ее из дома, забрав ключи, документы и телефон. Кроме того, он снял все деньги с карты сожительницы.

Сообщается также, что мужчина является отцом детей женщины. Квартира, в которой они проживают, принадлежит несовершеннолетним и их матери, а сожитель в ней не прописан.

До этого в Асбесте мужчина зверски избил многодетную мать и покалечил ее двухлетнюю дочь. По предварительным данным, он бил свердловчанку головой о ступени, от чего весь подъезд оказался залит кровью.

Ранее мужчина связал знакомую и надел ей на голову пакет, чтобы взять 900 тысяч в долг.