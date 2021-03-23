Вьетнам зарегистрировал «Спутник V»

Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, Вьетнам стал 56-м государством, одобрившим российский препарат.

Отмечается, что регистрация «Спутник V» была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Согласно информации РФПИ, по числу полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина против коронавируса занимает второе место в мире.

По данным института Джонса Хопкинса, во Вьетнаме выявлено 2 575 случаев коронавируса, из них 35 — с летальным исходом.

Ранее стало известно, что Молдавия и Россия ведут переговоры по поставкам «Спутника V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».