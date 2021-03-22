Италия готова принять ученых из РФ, чтобы проверить «Спутник V» на штаммах

Италия готова принять ученых из Центра Гамалеи, чтобы проверить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на штаммах. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

По его словам, Италия через неделю ждет специалистов из России, которые привезут образцы протоплазмы от вакцинированных «Спутником-V».

«Для того, чтобы очень большую выборку штаммов имеющихся (в институте) проверить на вируснейтрализующую активность сыворотки, которая получена от вакцинированных «Спутником-V», — сказал Гинцбург.

В Италии коронавирусом заразились 3 376 376 человек, скончались 104 942 пациента.

Ранее стало известно, что Национальный институт инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спаланцани в Италии исследует российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».