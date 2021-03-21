МВД опубликовало статистику погибших за два месяца

За январь — февраль 2021 года 4,3 тыс. человек стали жертвами преступлений и еще 5,6 тыс. человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику МВД РФ.

«В результате преступных посягательств погибли 4,3 тыс. человек, здоровью 5,6 тыс. человек причинен тяжкий вред», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 37,3% (1,6 тыс.) погибших пришлись на сельскую местность.