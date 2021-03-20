Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин

Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовала официальная правительственная газета Rеsmi Gazete.

В то же время вице-президент Фуат Октай заверил в Twitter, что Анкара продолжит бороться за права женщин.

«Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей», — написал Октай.

По его словам, Турция не будет «искать лекарство снаружи и подражать другим для этой высшей цели».

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была принята в 2011 году. Это стало первым в Европе документом, закрепляющим борьбу с домашним насилием. Турция первой ратифицировала конвенцию, позже к ней присоединились 33 страны.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать для женщин четырехдневную рабочую неделю.