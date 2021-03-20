На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко прокомментировал решение российских властей наложить запрет для иностранцев на владение землей в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный указ, который был подписан президентом России Владимиром Путиным, является юридически ничтожным.

Пресс-секретарь ведомства добавил, что «после возвращения Крыма» в состав Украины власти намерены вернуть собственникам законные права на обладание земельными участками.

При этом он выразил мнение, что такое решение российских властей не понесет за собой правовые последствия.

Николенко подчеркнул, что данному указу, который лишил украинцев прав собственности на землю в Крыму, будет уделено особое внимание в рамках саммита «Крымская платформа», запланированного на 23 марта.

Ранее стало известно, что иностранцы больше не смогут владеть землей в Крыму. Под ограничения попали 19 из 25 муниципальных образований республики.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.