Суд Украины не стал удовлетворять жалобу на санкции против каналов

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины не стал удовлетворять жалобу о признании нарушающими права граждан санкции, введенные против оппозиционных каналов «112 Украина», «Ньюсуан» и «Зик». Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

«Кассационный суд в составе Верховного суда завершил рассмотрение дела по иску гражданина, который обжаловал указ президента Украины от 2 февраля 2021 года, согласно которому применены санкции к ряду телеканалов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что суд проверил, нарушает ли права человека запрет доступа к телепрограммам. Заседание проходило в закрытом формате.

Об обжаловании закрытия телеканалов стало известно 11 марта.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии стало известно, что закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости».