Под завалами во взорвавшемся в Химках доме могут находиться дети

Экстренные службы сообщают, что под завалами в химкинской девятиэтажке, где ранее произошел взрыв, могут находиться два ребенка, пишет РИА «Новости».

В результате взрыва на восьмом этаже в жилом доме по улице Зеленой начался пожар. По сообщениям пожарных, в огне находится 5 квартир.

«Что взорвалось, устанавливается, на место направлены оперативные службы», — говорится в сообщении.

Взрыв также обрушил перекрытия между этажами, МЧС сообщает, что под завалами находится как минимум два человека, предположительно — дети.