Россия разрабатывает проект сертификата о вакцинации от COVID-19

В России ведется разработка проекта сертификата о вакцинации от коронавируса нового типа российскими препаратами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

В МИДе рассказали, что сертификат разрабатывается на русском и английском языках, после его подготовки Россия начнет международные переговоры о пересечении границ на основании этого документа.

Ранее СМИ со ссылкой на проект Еврокомиссии сообщили, что европейцы, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», получат сертификат вакцинации и смогут передвигаться по тем странам Евросоюза, которые также одобрили российский препарат. Проект должен быть рассмотрен Еврокомиссией 17 марта.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.