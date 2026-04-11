Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране сообщили, что переговоры с США могут продлить

Anjum Naveed/AP

Переговоры Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде могут быть продлены еще на один день. Об этом пишет иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

«После первоначальных обсуждений и консультаций переговоры между иранской и американской делегациями, пройдя через общие вопросы, перешли к детальным и техническим дискуссиям по ряду вопросов», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, несмотря на то, что переговоры были запланированы на один день, существует вероятность их продления еще на один день для продолжения экспертных дискуссий. Однако это в настоящее время не подтверждено.

До этого стало известно, что Иран во время встречи с пакистанскими посредниками передал список своих «красных линий» на переговорах с США.

В него входят суверенный контроль страны над Ормузским проливом, получение военных репараций, разморозка активов Ирана, а также достижение в ходе переговоров с Вашингтоном прочного и всеобъемлющего прекращения огня во всем регионе. Власти Тегерана настаивают на том, чтобы все эти «красные линии» были выполнены до заключения окончательного соглашения.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.

 
Теперь вы знаете
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!