В Иране сообщили, что переговоры с США могут продлить

Tasnim: переговоры Ирана и США в Исламабаде могут быть продлены еще на один день

Переговоры Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде могут быть продлены еще на один день. Об этом пишет иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

«После первоначальных обсуждений и консультаций переговоры между иранской и американской делегациями, пройдя через общие вопросы, перешли к детальным и техническим дискуссиям по ряду вопросов», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, несмотря на то, что переговоры были запланированы на один день, существует вероятность их продления еще на один день для продолжения экспертных дискуссий. Однако это в настоящее время не подтверждено.

До этого стало известно, что Иран во время встречи с пакистанскими посредниками передал список своих «красных линий» на переговорах с США.

В него входят суверенный контроль страны над Ормузским проливом, получение военных репараций, разморозка активов Ирана, а также достижение в ходе переговоров с Вашингтоном прочного и всеобъемлющего прекращения огня во всем регионе. Власти Тегерана настаивают на том, чтобы все эти «красные линии» были выполнены до заключения окончательного соглашения.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.