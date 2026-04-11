«Выходи один на один»: глава Дагестана ответил на сообщения об отставке

Глава Дагестана Меликов ответил на слухи о своей отставке цитатой из советского фильма
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов ответил на сообщения о своей отставке цитатой из фильма «В бой идут одни старики». Он оставил комментарий в своем Telegram-канале.

«Выходи драться один на один. На взлете бить не буду», — написал глава региона.

Меликов возмутился, что в интернет-пространстве «не утихают страсти» по поводу его грядущей отставки. Он также сообщил, что в ближайшие дни встретится с журналистами и представителями общественности, чтобы ответить им на все интересующие их вопросы.

До этого «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщил о грядущей досрочной замене глав ряда российских регионов, в частности Белгородской и Брянской областей, а также Республики Дагестан. По информации источника издания, на место Меликова рассматривается заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов.

Меликов был назначен на пост врио главы Дагестана в октябре 2020 года. Спустя год Народное собрание Дагестана избрало Меликова главой республики — за его назначение проголосовали 82 из 86 депутатов.

Ранее стало известно о возможной отставке губернатора Гладкова.

 
