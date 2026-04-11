Юрий Лоза: фотку Земли НАСА слепил ИИ

Лоза усомнился в подлинности фото Земли, сделанного во время миссии «Артемида-2»
Певец Юрий Лоза на своей странице в соцсети написал, что фото Земли, сделанное во время лунной миссии НАСА «Артемида-2», создано искусственным интеллектом (ИИ).

«Сегодня искусственный интеллект способен создавать реалистичные трехмерные движущиеся и поющие картины, а уж фотку Земли слепить для него — сущая безделица», — высказал мнение музыкант.

Он добавил, что больше всего его волнует, как астронавты обходятся без туалета. Лоза признался, что ему сложно представить в современной ракете ведро с крышкой.

В ночь на 11 апреля космический корабль НАСА «Орион» с экипажем миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю, завершив первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. Капсула приводнилась у побережья Калифорнии после входа в атмосферу на скорости около 40 тысяч км/ч. Прохождение атмосферы и спуск заняли около 13 минут. За время полета у экипажа несколько раз возникли проблемы с туалетом.

Ранее Юрия Лозу наградили антипремией за популяризацию теории плоской Земли.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

