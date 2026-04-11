После атак БПЛА у побережья Анапы появилось пятно нефти

Капитан одного из морских судов заметил в 11 км от побережья Анапы пятно нефтепродуктов, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там уточнили, что пятно в акватории Черного моря движется в направлении береговой полосы Анапа-Витязево.

«Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовали 45 кг материалов. Также установили боновые заграждения», — рассказали в оперштабе.

Специалисты считают, что пятно могло появиться из-за последствий атак беспилотников на корабли в акватории Азовского и Черного морей и портовую инфраструктуру, которые произошли в последнее время.

«В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов. Как раз — легкой фракции», — говорится в посте.

Это не первый разлив нефтепродкутов в регионе. Так, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

