«Локомотив» может лишиться лидера

Инсайдер Карпов: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА могут подписать нападающего Воробьева
Григорий Соколов/РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в предстоящее летнее трансферное окно может сменить клуб. Об этом сообщает Иван Карпов.

По информации источника, руководство красно-зеленых пока не предложило новый контракт игроку. К форварду проявляют интерес петербургский «Зенит», а также столичные ЦСКА и «Спартак». Ожидается, что в «Локомотиве» выступят с предложением к Воробьеву на следующей неделе после матча против махачкалинского «Динамо» в чемпионате страны.

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо Мх» пройдет 12 апреля на «РЖД Арене». Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

После 23 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (51), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что в «Зените» были против прихода Александра Соболева.

 
