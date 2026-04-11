Почти в 70 российских регионах снизилось потребление алкоголя

В марте в России наблюдается заметное снижение потребления алкоголя, охватившее почти 70 регионов страны. Наиболее значительное сокращение отмечено в Пермском крае, а также в Кировской и Пензенской областях, сообщает РИА Новости.

На начало весны среднее потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,78 литра за последние 12 месяцев, по сравнению с 8,41 литра в марте прошлого года. Снижение произошло в 68 регионах, в то время как в 17 субъектах наблюдался рост потребления. Информация по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока отсутствует.

Наибольшее снижение потребления зафиксировано в Пермском крае — на 3,8 литра, в Кировской области — на 3,6 литра, а в Пензенской области — на 3,2 литра. В пятерку регионов с наибольшим снижением также вошли Забайкальский край (2,9 литра) и Липецкая область (2,7 литра).

В Хакасии годовое потребление уменьшилось на 2,67 литра, в Смоленской области — на 2,6 литра, а в Удмуртской — на 2,5 литра. Более чем на два литра сократилось употребление алкоголя также в Архангельской, Иркутской, Оренбургской и Сахалинской областях, а также в Карелии и Ямало-Ненецком автономном округе.

Лидером по потреблению алкоголя остается Ненецкий автономный округ с показателем 18,2 литра на душу населения за последние 12 месяцев, тогда как минимальное потребление зафиксировано в Чечне — всего 0,02 литра.

Ранее россиян предупредили об опасности сочетания алкоголя с пасхальными угощениями.