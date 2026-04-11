Ученых удивил неожиданный факт о путешествиях древних людей

Science Advances: люди пришли в Австралию 60 000 лет назад

Международная группа ученых получила новые доказательства того, что современные люди впервые достигли Австралии и Новой Гвинеи около 60 тысяч лет назад. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи попытались решить давний спор о времени заселения древнего континента Сахул — единого массива суши, который во время ледникового периода объединял Австралию и Новую Гвинею.

Существовали две основные гипотезы: «длинная хронология», согласно которой люди пришли туда около 60 тысяч лет назад, и «короткая», предполагающая более позднюю миграцию — 45–50 тысяч лет назад.

Чтобы проверить эти версии, ученые проанализировали митохондриальную ДНК — генетический материал, передающийся по материнской линии. Команда под руководством профессора Мартина Ричардса изучила почти 2,5 тысячи геномов жителей Австралии, Новой Гвинеи, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Результаты показали, что древнейшие генетические линии, характерные только для аборигенов Австралии и жителей Новой Гвинеи, возникли около 60 тысяч лет назад. Это подтверждает гипотезу раннего заселения.

Кроме того, анализ позволил восстановить возможные маршруты миграции. Оказалось, что люди пришли в Сахул не из одного региона, а как минимум по двум направлениям. Одна группа, вероятно, двигалась через северные территории — включая Индонезию и Филиппины. Другая — через южные регионы, такие как Малайзия и Индокитай.

«Мы считаем, что это сильное подтверждение модели раннего заселения. Однако митохондриальная ДНК — лишь одна линия наследования, и результаты требуют дальнейшей проверки», — отметил Ричардс.

Ученые отмечают, что в будущем планируют проанализировать полные геномы, а также надеются получить древнюю ДНК из археологических находок, чтобы еще точнее восстановить историю одной из самых ранних миграций человечества.

