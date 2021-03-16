Исследования «Спутника V» на детях планируют начать летом

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летом планируется начать исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием детей. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем летом начать исследование этого препарата на детском контингенте», — сказал микробиолог в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, доза препарата для детей будет регулироваться не только в зависимости их возраста, но и массы тела. Отталкиваясь от веса ребенка специалисты будут понижать концентрацию вакцины, чтобы достичь того же самого иммунологического эффекта, как у взрослого.

Ранее стало известно, что курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн россиян.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Данная вакцина зарегистрирована уже в 50 странах мира.